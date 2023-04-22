Сегодня, 12:55
Стали известны составы «Химок» и «Торпедо» на матч 24-го тура РПЛ.
«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.
Запасные: Гудиев, Чежия, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Главчич, Гбане, Маркос Гильерме, Алхазов, Садыгов.
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре.
Запасные: Довбня, Ботнарь, Журавлев, Прошкин, Роганович, Нефтуллин, Енин, Эркинов, Каймаков, Савич, Стефанович, Турищев.
Матч пройдет в Химках и начнется в 14:00 мск.