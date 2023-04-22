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Сегодня, 12:55

«Химки» — «Торпедо»: Лысцов и Кутепов в выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Химок» и «Торпедо» на матч 24-го тура РПЛ.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Чежия, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Главчич, Гбане, Маркос Гильерме, Алхазов, Садыгов.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре.

Запасные: Довбня, Ботнарь, Журавлев, Прошкин, Роганович, Нефтуллин, Енин, Эркинов, Каймаков, Савич, Стефанович, Турищев.

Матч пройдет в Химках и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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