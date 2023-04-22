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Сегодня, 12:00

«Химки» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
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22 апреля «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Торпедо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она стартует в 13.55.

«Химки» с 14 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» — 16-е с 13 баллами.

7 августа 2022-го «Торпедо» на своем поле проиграло «Химкам» со счетом 1:3 в матче 4-го тура РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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