Сегодня, 12:53
Стали известны составы «Химок» и «Урала» на матч 29-го тура РПЛ.
«Химки»: Митрюшкин, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Гулиев, Магомедов, Главчич, Бикел, Руденко.
Запасные: Черчесов, Чежия, Лысцов, Тассано, Малыхин, Горшков, Гильерме, Котев, Алхазов, Садыгов.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви.
Запасные: Баклов, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов, Ранджелович.
Матч пройдет сегодня и начнется в 14.00 мск.