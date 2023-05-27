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Сегодня, 12:53

«Химки» — «Урал»: Руденко и Бикфалви выйдут в стартовом составе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Химок» и «Урала» на матч 29-го тура РПЛ.

«Химки»: Митрюшкин, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Гулиев, Магомедов, Главчич, Бикел, Руденко.

Запасные: Черчесов, Чежия, Лысцов, Тассано, Малыхин, Горшков, Гильерме, Котев, Алхазов, Садыгов.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви.

Запасные: Баклов, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов, Ранджелович.

Матч пройдет сегодня и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Урал

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ФК Химки
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