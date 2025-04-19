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Сегодня, 14:19

«Химки» в полном составе отправились на игру с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Химок» празднуют гол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футболисты основного состава «Химок» отправились на игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает корреспондент «СЭ».

Команда поехала на матч на поезде, который отправился с Ленинградского вокзала.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет в воскресенье, 20 апреля и начнется в 16.30 (мск). Ранее сообщалось, что футболисты основного состава подмосковной команды могут бойкотировать игру из-за финансовых проблем клуба и отставки Франка Артиги с поста главного тренера.

18 апреля «СЭ» сообщал, что игроки «Химок» получили первые выплаты после начала финансовых проблем клуба. Футболисты получили выплаты за декабрь.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

Президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с&nbsp;футболистами &laquo;Химок&raquo;.«Ситуация печальная, над «Химками» введен внешний контроль». Президент РПЛ Алаев — о скандале с задержкой зарплат

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