«Химки» и «Велес» сыграли вничью в товарищеском матче

«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче — 0:0. Встреча проходила в учебно-тренировочном центре «Кратово».

На 7-й минуте пенальти не реализовал игрок «Велеса» Чингиз Магомадов.

2 июля «Химки» проведут товарищеский матч с тульским «Арсеналом».

Сезон-2024/25 РПЛ подмосковный клуб начнет матчем с махачкалинским «Динамо» 21 июля.

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» — «Велес» (Москва) — 0:0

«Химки»: Бурыченков, Исаенко (Волков, 46), Варатынов, Тассано, Ориньо (Юзепчук, 46), Мелентиевич (Касимов, 46), Юсупов, Абдуллахи (Котев, 46), Панченко (Корян, 46), Руденко (Порохов, 46), Садыгов.

2 июля. Раменское. Стадион «Спорткомплекс Кратово».