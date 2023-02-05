«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» на сборе в Турции

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«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» (3:1) в товарищеском матче. Игра прошла в рамках тренировочных сборов в Турции. В составе победителей дубль оформил форвард Александр Руденко.
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Волга» — 3:1 (0:1)
Голы: Паскин, 28 (0:1). Руденко, 69 (1:1). 76 (2:1). Руденко, 80 (3:1).
Нереализованный пенальти: Сапета (Волга), 11 (вратарь)
5 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования