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Сегодня, 12:57

«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» на сборе в Турции

Виктория Кравченко
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«Химки» обыграли ульяновскую «Волгу» (3:1) в товарищеском матче. Игра прошла в рамках тренировочных сборов в Турции. В составе победителей дубль оформил форвард Александр Руденко.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Волга» — 3:1 (0:1)

Голы: Паскин, 28 (0:1). Руденко, 69 (1:1). 76 (2:1). Руденко, 80 (3:1).

Нереализованный пенальти: Сапета (Волга), 11 (вратарь)

5 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
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П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Химки
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