«Химки» заинтересованы в подписании нигерийского форварда Йенне

«Химки» хотят приобрести нигерийского нападающего «Арарат-Армении» Тентона Йенне, сообщает Africafoot.

По информации источника, подмосковный клуб уже начал переговоры с ереванской командой о возможном переходе 23-летнего игрока.

Однако отмечается, что на футболиста также претендуют «Замалек», «Коньяспор» и ПАОК.

Йенне в прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро. До этого форвард играх в таких командах, как «Нораванк», «Жилина» и «Сеница».

По итогам сезона-2023/24 «Химки» вернулись в РПЛ спустя год после вылета.