«Химки» завершают трансфер защитника сборной Панамы Фариньи

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», рассказал «СЭ» о ситуации с трансфером защитника «Индепендьенте» Эдуардо Фариньи. Ранее о возможном переходе сообщал журналист Хосе Мигель Домингес.

«В стадии завершения», — сказал Садыгов «СЭ».

Сезон-2023/24 Фаринья провел в аренде в гватемальском клубе «Мунисипаль». Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. 22-летний защитник сборной Панамы оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.