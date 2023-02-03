«Химки» заявили бразильского защитника Лео Андраде

Сегодня, 20:23
В заявочных списках команд РПЛ появился защитник Лео Андраде, который будет выступать за «Химки».
Ранее его бывший клуб «Маритиму» подтверждал переход бразильца в подмосковную команду.
В текущем сезоне Андраде сыграл за свою экс-команду в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
2 февраля с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен 25 января.
Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.