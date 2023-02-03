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Сегодня, 20:23

«Химки» заявили бразильского защитника Лео Андраде

Виталий Косик
Корреспондент
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В заявочных списках команд РПЛ появился защитник Лео Андраде, который будет выступать за «Химки».

Ранее его бывший клуб «Маритиму» подтверждал переход бразильца в подмосковную команду.

В текущем сезоне Андраде сыграл за свою экс-команду в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

2 февраля с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен 25 января.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.

Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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