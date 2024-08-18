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Сегодня, 16:54

«Зенит» вырвал ничью в концовке выездного матча РПЛ с «Химками»

«Химки» — «Зенит».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в матче 5-го тура чемпионата России — 1:1.

В составе подмосковной команды гол забил Эдгардо Фаринья. Сине-бело-голубые ответили точным ударом Андрея Мостового.

В первом тайме «Зенит» произвел вынужденную замену из-за травмы кисти Максима Глушенкова. Вместо него на поле появился Юрий Горшков.

«Зенит» в этой встрече впервые в нынешнем сезоне РПЛ пропустил гол. Команда Сергея Семака идет на первом месте в таблице с 13 очками. «Химки» занимают девятую строчку, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
26
171
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