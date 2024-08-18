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Сегодня, 13:45

«Химки» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» примут «Зенит» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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«Химки» примут «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет в Химках на одноименном стадионе. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры РПЛ. Ключевые события матча «Химки» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Встречу «Химки» — «Зенит» в прямом эфире покажет платный тематический телеканал «Матч! Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Химки» в четырех турах РПЛ набрали 4 очка и расположились на 11-й позиции. Красно-черные сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), обыграли «Рубин» (3:2), но уступили «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1).

Команда Сергея Семака начала РПЛ с четырех побед подряд. Сперва петербургский клуб в гостях разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). Затем дома сокрушил «Ростов» (5:0), и вырвал победу у прямого преследователя «Динамо» (1:0).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
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ФК Зенит
ФК Химки
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