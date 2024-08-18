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Сегодня, 13:52

«Химки» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Руслан Минаев
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
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«Химки» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Встреча начнется в 15.00 мск.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Абдуллахи, Мирзов, Вера, Руденко, Заболотный.

Запасные: Кокарев, Чежия, Исаенко, Степанов, Гогуа, Волков, Глушаков, Магомедов, Берковский.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Ерохин, Мостовой, Васильев, Сергеев, Изидор, Артур.

Антон Заболотный&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Химки» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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