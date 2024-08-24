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Сегодня, 11:20

Хлестов считает, что «Зенит» играет в «спартаковский футбол»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры «Зенита» в сезоне-2024/25.

«Мне «Зенит» сейчас нравится — они играют чисто в «спартаковский футбол». Я и то в «Зените» знаю больше игроков, чем в «Спартаке». Вот такая вот разница. Мне очень нравится в «Зените» Вендел. В центре поля играет, очень красиво раздает [передачи]. Грамотный человек, сразу видно», — сказал Хлестов «СЭ».

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
Следующий матч команда сыграет против «Спартака» в 6-м туре РПЛ. Встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Александр Абустин

Дмитрий Хлестов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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