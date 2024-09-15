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Сегодня, 22:16

Хлусевич: «Рад, что история с Соболевым закончилась, а Джикия нашел команду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о присоединении его бывшего одноклубника Георгия Джикии к «Химкам».

— Георгий Джикия перешел в «Химки». Это клуб его уровня?

— Джикия — игрок сборной. Не мне решать, его ли это уровень. Я рад, что он нашел команду. Главное, чтобы он играл и без травм.

— Можно ли сказать, что ты так же рад за Александра Соболева, как за Джикию?

— Я рад, что эта история закончилась, и все решилось для него самого. Я лично на происходящее внимание не обращаю. Это его отношения с клубом.

— Казалось, что клуб на него не рассчитывает.

— Манфред Угальде у нас и до этого был, это не новый игрок. В команде отнеслись к уходу Соболева спокойно.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Срок соглашения с 30-летним футболистом не раскрывается. По информации СМИ, контракт россиянина рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

27-летний Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки

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