Хлусевич назвал Титова одним из самых влиятельных людей в истории «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос «СЭ», кто является наиболее влиятельными людьми в истории клуба.

«Самые влиятельные люди в истории «Спартака»? Братья Старостины в первую очередь. Олег Иванович Романцев и Егор Титов. Почему именно Титов? Я застал его игру будучи в более-менее понимающем возрасте. Мне очень нравилась его игра», — сказал Хлусевич «СЭ».

В среду на «Лукойл Арене» состоялся Матч звезд в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине. Матч прошел между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и восьмикратного чемпиона России Олега Романцева. Команда Романцева победила со счетом 3:2.