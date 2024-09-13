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Сегодня, 16:05

Хлусевич назвал Титова одним из самых влиятельных людей в истории «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос «СЭ», кто является наиболее влиятельными людьми в истории клуба.

«Самые влиятельные люди в истории «Спартака»? Братья Старостины в первую очередь. Олег Иванович Романцев и Егор Титов. Почему именно Титов? Я застал его игру будучи в более-менее понимающем возрасте. Мне очень нравилась его игра», — сказал Хлусевич «СЭ».

В среду на «Лукойл Арене» состоялся Матч звезд в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине. Матч прошел между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и восьмикратного чемпиона России Олега Романцева. Команда Романцева победила со счетом 3:2.

Даниил Хлусевич
Егор Титов
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)

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