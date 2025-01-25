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Сегодня, 11:45

Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич не согласен идти на понижение зарплаты в случае в «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата Хлусевича в «Спартаке» составляет около 1,4 миллиона евро в год, что превышает зарплату лидирующей группы футболистов «Динамо» (примерно 1,3 миллиона евро в год). Переход Хлусевича на таких условиях не укладывается в систему зарплат «бело-голубых». Сам игрок не согласен на понижение условий личного контракта.

Также сообщается, что официальных переговоров по Хлусевичу между «Спартаком» и «Динамо» еще не было. При этом «бело-голубые» готовы заплатить за 23-летнего Хлусевича от 4 до 5 миллинов евро, а также бонусы, что может заставить «красно-белых» всерьез рассмотреть это предложение.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне РПЛ на его счету девять матчей и ни одного результативного действия.

Источник: Metaratings.ru
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Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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