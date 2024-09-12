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Хлусевич: «Рад, что у Квинси все налаживается. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса в футбол после ареста в ОАЭ.

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

«Не общались с ним по этому поводу. Но я рад, что у Квинси все налаживается и надеюсь, что он вернется в «Спартак». Верю ли в это? Почему нет? Все возможно», — сказал Хлусевич «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Даниил Хлусевич
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)

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