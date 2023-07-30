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РПЛ

Сегодня, 13:11

Хлусевич поделился эмоциями от своего результативного старта сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Да, невероятные эмоции. Хотя самая безумная реакция была даже не у меня, а у партнеров по команде — и на поле, и после матча. Такое ощущение, что они ждали этого даже больше, чем я. Для меня было очень важно отличиться за «Спартак» в первый раз. Например, за Тулу я забил во втором матче после дебюта. А тут играл больше года, имел множество моментов, но в голы они так и не превращались. В первую очередь вспоминаю полупустые ворота «Арсенала»: крайне обидный эпизод, хоть и против бывшей команды», — цитирует Хлусевича пресс-служба «Спартака».

В воскресенье, 23 июля, Хлусевич сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). Второй гол хавбека принес красно-белым победу.

Источник: https://spartak.com/media/news/2d87ae9a-6264-4c8c-8ad9-b433ff992649
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
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