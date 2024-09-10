Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Хлусевич рассказал, что в 2023 году отказался от трансфера в Италию по личным причинам

Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, почему год назад не состоялся его трансфер в один из клубов чемпионата Италии.

В 2023 году сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских команд.

«Варианты были, да, и не один. Это очень интересные клубы. Но тогда появились определенные сложности, не могу об этом говорить. Это личное между мной и клубами. Не связано с психологией или принципами. Я хочу поиграть и попробовать себя в Европе. Думаю, то же самое скажет любой футболист, который играет в России и имеет амбиции. Политика? Не могу говорить об этом открыто. Как-нибудь потом расскажу. Но с Крымом никак не связано», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

23-летний россиянин выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 6 матчей в РПЛ без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Россияне Бетербиев и Бивол проведут бой 12 октября в Эр-Рияде
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя