Хлусевич: «Ответственный за юмор в «Спартаке»? Я! Кто ж еще?»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал, кто в команде ответственный за юмор.

«Ответственный за юмор в «Спартаке»? Я! Кто ж еще? Ха-ха! На самом деле у нас хороший коллектив в этом плане, всегда может кто-то пошутить. Например, Джикачка», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провел на поле 9 матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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