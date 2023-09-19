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Сегодня, 14:55

Хлусевич о Бабиче: «Он серб — можно сказать, практически наш. Смеемся, шутим, налаживаем контакт!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об адаптации новичков команды.

«Для близкого общения с Рябчуком времени толком не было. В том числе из-за перерыва на матчи сборных. Плюс кто-то восстанавливается, кто-то тренируется. Так что пока все на расстоянии. С Бабичем есть общие знакомые. Все-таки он серб — можно сказать, практически наш. Смеемся, шутим, улыбаемся. Налаживаем контакт!» — сказал Хлусевич «СЭ».

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда.

Полностью интервью Хлусевича читайте на сайте «СЭ»

Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
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4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
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Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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