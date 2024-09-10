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Сегодня, 20:34

Хлусевич уверен, что еще сможет услышать гимн Лиги чемпионов в майке «Спартака»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мыслями о возможности возвращения российских клубов в еврокубки.

«Реально ли будет услышать гимн Лиги чемпионов в футболке «Спартака»? Уверен, что да. Все возможно. Никто же не знает, как все будет. Может быть, клубы вернутся в еврокубки уже в следующем сезоне. Футбол непредсказуем», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года.

В этом году национальная команда России провела три товарищеских матча, во всех из которых одержала победы — россияне сыграли против Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).

Источник: РБ Спорт
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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