Защитник «Спартака» Хлусевич: «Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые будут конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России.

«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят. Лично для меня «Зенит» — хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне», — сказал Хлусевич «СЭ».

Хлусевич также отметил, что чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ.

«Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», — добавил Хлусевич.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 8 матчах. «Зенит» занимает второе место с 17 очками.

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