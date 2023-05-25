Хлусевич заявил, что у «Спартака» есть перспективы побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне.

«Тренер нам скажет, что нужно сделать, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Тренерский штаб объяснит нам, как действовать дальше. В любом случае у нас осталось две игры в этом сезоне, в которых надо выложиться по полной. Вижу ли я в нашей команде перспективу побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? Да, конечно», — сказал Хлусевич «СЭ» после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.