Ходырев назвал Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году

Бывший защитник «Спартака» Антон Ходырев рассказал, что считает нападающего красно-белых Манфреда Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

«Угальде — лучший футболист РПЛ 2024 года. Он прямо сейчас лучший бомбардир, и по результативности их связка с Барко входит в тройку лучших в Европе, мне кажется. Об этом говорят цифры», — цитирует Ходырева Legalbet.by.

22-летний костариканец присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.