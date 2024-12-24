Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:39

Ходырев назвал Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Антон Ходырев рассказал, что считает нападающего красно-белых Манфреда Угальде лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

«Угальде — лучший футболист РПЛ 2024 года. Он прямо сейчас лучший бомбардир, и по результативности их связка с Барко входит в тройку лучших в Европе, мне кажется. Об этом говорят цифры», — цитирует Ходырева Legalbet.by.

22-летний костариканец присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
1
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Антон Ходырев
Читайте также
В Госдуме назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Матвиенко допустила начало переговоров с Украиной в 2025 году
Сегодня
Вчера
Неделя