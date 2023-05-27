Хохлов будет работать главным тренером «Сочи» в следующем сезоне

Руководство «Сочи» приняло решение о том, что Дмитрий Хохлов продолжит работать главным тренером команды в следующем сезоне, сообщает Metaratings.ru.

Также источник отмечает, что специалисту пообещали значительное обновление состава. «Сочи» планирует расстаться с большей частью возрастных футболистов.

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле 2023 года после ухода Курбана Бердыева.

На данный момент сочинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 29 матчах.