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Сегодня, 15:09

Хохлов назвал «Реал Сосьедад» очень удачным вариантом для Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию о возможном переходе туда футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.

«Для Арсена Захаряна это очень удачный вариант. «Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он игрок такого же плана. К тому же это отличная среда для профессионального роста. Чемпионат Испании — один из сильнейших в Европе. Захарян получит большой шанс выйти на новый уровень мастерства, вырасти в еще более качественного футболиста», — приводит слова Хохлова RT.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» и «Динамо» согласовали переход Захаряна.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1187095-hohlov-real-sosedad-zaharyan
Арсен Захарян
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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