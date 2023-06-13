Хохлов не считает провалом десятое место «Сочи» в РПЛ: «В большей степени мы довольны своей игрой»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«Результатом не всегда были довольны, были и поражения. Тот футбол, который показывала команда — это то направление, которое мы хотим видеть на футбольном поле. В большей степени мы довольны своей игрой. Можно ли назвать результат «Сочи» провальным по сравнению с прошлым сезоном? Нет. Я бы не стал называть это провалом. Это не такое удачное выступление, но не провал», — сказал Хохлов «СЭ».

«Сочи» в 30 турах чемпионата России набрал 38 очков и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.