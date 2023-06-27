Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:05

Хохлов отреагировал на назначение Мажича главой департамента судейства РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отреагировал на назначение сербского экс-арбитра Милорада Мажича главой департамента судейства РФС вместо Павла Каманцева.

«Хотелось бы, чтобы все изменилось к лучшему. Многие вещи нужно менять, качество судейства, уменьшать длительность просмотра ВАР. Не должно быть такого, что одинаковые эпизоды в разных матчах трактуются по-разному. Вполне можно транслировать переговоры арбитров, и комментировать свои действия после игр тоже нужно. Мне ближе формат, когда после игры арбитр отвечает на вопросы. Как и тренеры отвечают в цейтноте по поводу замен, хода игры. Почему нельзя это сделать и судьям?» — приводит слова Хохлова Metaratings.ru.

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokhlov-o-naznachenii-mazhicha-nuzhno-menyat-kachestvo-sudeistva-i-umenshat-dlitelnost-prosmotra-var-261853/
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил с собой
Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов предположил, с чем связана смена руководства судейского корпуса РФС

«Фатих Карагюмрюк» интересуется Кузяевым, но футболист хочет играть в еврокубках