Хохлов отреагировал на слова Ротенберга, что он останется тренером «Сочи» в следующем сезоне

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

— Я уже в раздевалке сказал, повторю. За игру не стыдно. Подвела реализация, — начал Хохлов. — Моментов мы создали достаточно, но не реализовали их. Очень просто мы дали забить «Локомотиву».

— Не стоит ли поставить автобус?

— Это не путь «Сочи». Даже, если мы будем проигрывать, мы будем больше играть в атаку. Автобуса не будет.

— Какие сейчас у «Локомотива» перспективы?

— Мне команда нравится. Весенний отрезок тоже нравится. Прогнозы давать не буду. Команда на правильном пути. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» вернулся на те места, на которых их привычно видеть.

— Во втором тайме было много замен, хотели дать игровое время или изменить тактику?

— Здесь преследовались две цели. Давит игровую практику тем, кто мало проводит время на поле. Но и мы не сдавались до последний секунды.

— Ротенберг сказал, что вы будете главным тренером в следующем сезоне. Переговоры прошли?

— Я впервые от вас слышу.

Ранее президент сочинцев заявил, что 47-летний специалист продолжит работать с командой в следующем сезоне.