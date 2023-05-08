КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Хохлов отреагировал на слова Ротенберга, что он останется тренером «Сочи» в следующем сезоне

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

— Я уже в раздевалке сказал, повторю. За игру не стыдно. Подвела реализация, — начал Хохлов. — Моментов мы создали достаточно, но не реализовали их. Очень просто мы дали забить «Локомотиву».

— Не стоит ли поставить автобус?

— Это не путь «Сочи». Даже, если мы будем проигрывать, мы будем больше играть в атаку. Автобуса не будет.

— Какие сейчас у «Локомотива» перспективы?

— Мне команда нравится. Весенний отрезок тоже нравится. Прогнозы давать не буду. Команда на правильном пути. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» вернулся на те места, на которых их привычно видеть.

— Во втором тайме было много замен, хотели дать игровое время или изменить тактику?

— Здесь преследовались две цели. Давит игровую практику тем, кто мало проводит время на поле. Но и мы не сдавались до последний секунды.

— Ротенберг сказал, что вы будете главным тренером в следующем сезоне. Переговоры прошли?

— Я впервые от вас слышу.

Ранее президент сочинцев заявил, что 47-летний специалист продолжит работать с командой в следующем сезоне.

Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни
В Благовещенске 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Москве нашли обгоревшее тело художницы-декоратора Преображенской
Песков выразил надежду на осуждение Западом заявления Буданова
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Леонченко заявил, что «Локомотив» урегулирует вопрос с активным участием Дзюбы в проектах на YouTube
Нобоа — о положении «Сочи»: «Мы играем лучше, но не можем забить»
Погостнов прокомментировал победу над «Сочи»
Нобоа рассказал о получении российского гражданства
Галактионов: «Непростой матч, несмотря на счет»
Личка заявил, что «Оренбург» стал лучше играть на выезде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ненахов: «Хотелось бы как можно выше забраться в таблице»

Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне