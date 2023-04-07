Хохлов заявил, что отсутствие Промеса и Джикии повлияет на игру «Спартака» против «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от завтрашнего матча бело-голубых, в котором они сыграют со «Спартаком».

«Сильно ли повлияет отсутствие Промеса? Конечно, отсутствие Промеса повлияет на игру. В последнее время он является лидером красно-белых, для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря. Уволят ли Йокановича если «Динамо» проиграет «Спартаку»? Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь», — приводит слова Хохлова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.