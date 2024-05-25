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Сегодня, 10:18

Хоиуха считает, что у «Зенита» больше шансов стать чемпионом России

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Он считает, что у «Зенита» больше шансов на победу в этом сезоне.

«С полной уверенностью трудно сказать, кто завтра станет чемпионом. Всех претендентов на первое место ожидают тяжелые матчи. Но, на мой взгляд, у «Зенита» все-таки чуть больше шансов стать чемпионом, чем у остальных», — цитирует Хомуху Legalbetу.

После 29 туров РПЛ с 56 очками лидирует «Динамо». «Зенит» (54) — второй. «Краснодар» (53) занимает третье место.

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-u-zenita-chut-bolshe-shansov-stat-chempionom/
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
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