Хоиуха считает, что у «Зенита» больше шансов стать чемпионом России

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ. Он считает, что у «Зенита» больше шансов на победу в этом сезоне.

«С полной уверенностью трудно сказать, кто завтра станет чемпионом. Всех претендентов на первое место ожидают тяжелые матчи. Но, на мой взгляд, у «Зенита» все-таки чуть больше шансов стать чемпионом, чем у остальных», — цитирует Хомуху Legalbetу.

После 29 туров РПЛ с 56 очками лидирует «Динамо». «Зенит» (54) — второй. «Краснодар» (53) занимает третье место.