Хоккеисты ЦСКА планируют посетить матч футбольной команды с «Оренбургом»

Президент хоккейного ЦСКА Игоря Есмантович заявил, что хоккеисты армейского клуба планируют посетить домашний матч футбольной команды против «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ.

«Конечно, мы чувствуем, что являемся частью одной армейской семьи. Недавно мы поддерживали наших баскетбольных братьев, к сожалению, у них не получилось выиграть. бывает, тоже непростой сезон был, много травм. В воскресенье хотим попасть на игру к нашим футбольным братьям, постараемся помочь им победить», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

29 апреля спортивному обществу ЦСКА исполнилось 100 лет. В этот же день хоккеисты ЦСКА завоевали Кубок Гагарина.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет 7 мая, начало — 16.30 мск.