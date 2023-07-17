Хоккейное «Динамо» подарило тренеру футбольного клуба Личке джерси команды

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка получил подарок на день рождения от хоккейного «Динамо».

46-летнему тренеру подарили джерси команды. В видео Личка сказал: «Ребята, большое спасибо за подарок. Я очень благодарен. Я большой фанат хоккея и очень рад, что смогу ходить на стадион и болеть за «Динамо».

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В первом туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдет 21 июля в 19.00 мск.