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Сегодня, 17:28

Хомуха назвал Личку лучшим тренером сезона в РПЛ

Владислав Корегин
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о том, кто стал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24.

Разделяете мнение, что Личка лучший тренер РПЛ, даже если «Динамо» не выиграет золото?

— Судя по тому, какой скачок сделала команда, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что результат это ключевой фактор в таком вопросе. Но тот скачок, который произошел в «Динамо» это заслуга тренерского штаба. Хотя у москвичей были проблемы, не без этого. Но они у всех на определенных этапах имелись. Но ментально Личка поменял «Динамо». Оно стало выглядеть более эффективно. Последний домашний матч команда проводила фактически при полном стадионе. Это говорит о том, что болельщики довольны тем, как развиваются события, — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 22 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

На данный момент бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от столичной команды на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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