Хомуха назвал основные причины возвращения Дркушича в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возвращении центрального защитника Вани Дркушича из «Црвены Звезды» в петербургский клуб.

«Я так понимаю, они не очень довольны центральными защитниками, которые есть. Чтобы создать глубину и конкурентную среду, они возвращают Дркушича из аренды досрочно. Думаю, он может выиграть конкуренцию за место в составе. Если «Зенит» перейдет на игру в три центральных защитника, то в этой тройке Дркушич должен быть, без вариантов», — приводит слова Хомухи Legalbet.ru.

25-летний Дркушич стал игроком «Зенита» в августе 2024 года, перейдя из «Сочи». Через три дня словенца отправили в годичную аренду в «Црвену Звезду», в этом сезоне на его счету 11 матчей и один гол.