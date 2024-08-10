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Сегодня, 12:45

Хомуха назвал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал об ожиданиях от матча между сине-бело-голубыми и «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«У «Зенита» больше шансов на победу. Команда играет дома, к тому же у клуба удачный старт. Фаворит матча — «Зенит», но «Динамо» не отдаст игру без боя», — приводит слова Хомухи Metaratings.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 10 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Перед матчем команды с 9 очками делят лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» опережает москвичей благодаря лучшей разнице мячей.

Источник: Metaratings
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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