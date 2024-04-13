Хомуха не верит, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о шансах армейцев включиться в чемпионскую гонку.

«Верю ли, что ЦСКА еще включится в чемпионскую гонку? Нет, не верю. Тут надо говорить о призовой тройке. Какой результат для ЦСКА будет хорошим? Для ЦСКА место в топ-3 — это отличный результат», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

Армейцы с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит», у которого 44 балла.

В 24-м туре ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 13 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.