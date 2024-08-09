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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:22

Хомуха объяснил, что может стать проблемой для «Динамо» в матче с «Зенитом»

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал, что может помешать «Динамо» удачно выступить в матче с сине-бело-голубыми в 4-м туре РПЛ.

«Вполне возможен вариант, при котором «Динамо» отберет очки у «Зенита». Но футбол динамовцев в первых турах немного разбалансирован. Есть большой крен на атаку, и в обороне остается очень много пространства. А поскольку нет в строю основных центральных защитников, то выходящие вместо них молодые ребята иногда совершают ошибки», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Динамо» занимает второе место (9), уступая своему ближайшему сопернику по дополнительным показателям.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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