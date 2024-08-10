Хомуха объяснил, почему в матче «Краснодар» — ЦСКА будет высокое напряжение

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха предположил, в какой обстановке пройдет матч московской команды с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ.

«В этом матче будет высокое напряжение. У «Краснодара» недобор очков и худший старт за все время выступления в РПЛ. Поэтому думаю, что кубанцы приложат максимум усилий, чтобы забить. Но в то же время, будут оставлять много пространства за спиной, а у ЦСКА есть кому выбежать в атаку», — цитирует Хомуху Vprognoze.ru.

«Краснодар» примет ЦСКА в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

После 3-х туров чемпионата России армейцы набрали 7 очков и занимают третье место в турнирной таблице, «быки» с 3 очками располагаются на 12-й позиции.