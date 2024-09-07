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Сегодня, 20:28

Хомуха: «Точные прогнозы по Николичу и игре ЦСКА давать еще рано»

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с Legalbet оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича на старте сезона-2024/25.

«Если бы ЦСКА не уступил во встрече с «Локомотивом», то можно было бы сказать, что Николич неплохо начал. Однако какие-то точные прогнозы по тренеру и игре команды давать еще рано, потому что сыграно недостаточное количество матчей. Еще будет зимняя пауза. От того, насколько армейцам удастся усилиться зимой, и будет зависеть конечный результат команды в сезоне», — сказал Хомуха Legalbet.

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. После 7-ми туров РПЛ ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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