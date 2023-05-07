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Сегодня, 19:44

Хомуха: «Вероятность того, что ЦСКА станет вторым, выше, чем у «Спартака» и «Ростова»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал матч армейцев с «Оренбургом» в рамках 26-го тура РПЛ (2:1).

— Можно ли сказать, что ЦСКА победил на классе?

— Несомненно. Подбор футболистов у армейцев выше, чем у «Оренбурга», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Хомухи.

— Медину признали лучшим игроком матча. Вы согласны с таким выбором?

— Он действует полезно, выполняет большой объем работы, отличается результативными действиями, ассистирует партнерам. Это оправданный выбор.

— Как оцениваете шансы ЦСКА на итоговое второе место?

— Как высокие. Вероятность того, что ЦСКА станет вторым, выше, чем у «Спартака» и «Ростова». Армейцы действуют более стабильно.

После этого матча ЦСКА поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко за 26 туров. Третьим идет «Ростов» (50, 26). На четвертой позиции — «Спартак» (49, 25).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114895_homuha_shansyi_cska_na_serebro_vyishe_chem_u_spartaka_i_rostova
Дмитрий Хомуха
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