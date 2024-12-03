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Сегодня, 05:04

Хомуха остался недоволен игрой Соболева за «Зенит» в матче с «Крыльями Советов»

Даниил Аршавский
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Питерцы думали, что спокойно наберут три очка. Победят самарцев без каких-либо проблем. Но оказалось, что это не так. В составе «Крыльев» есть игроки, которые еще недавно выступали в «Зените». Им было что доказывать! Лучшее тому подтверждение — игра Вани Сергеева. Он вчера оформил дубль и всем всё показал, доказал. Именно так и должен отвечать профессионал на все вызовы. А сколько голов у Соболева в РПЛ? У Александра партнеры сильнее, но каков КПД? А для центрального нападающего главный критерий — забитые мячи», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. В текущем сезоне РПЛ 27-летний форвард не отметился голевыми действиями за 11 матчей.

В субботу, 7 декабря «Зенит» на своем поле примет «Акрон» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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