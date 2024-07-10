Хомуха: «Если Соболев поможет «Зениту», то проблем с болельщиками не будет»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Событие, конечно, неожиданное. Ну, перешел и перешел. Это опытный игрок, обладающий определенными качествами, он умело ведет силовую борьбу. «Зенит» часто сталкивается с ситуацией, когда соперники играют с насыщенной обороной, потому фланговые передачи и игра вверху очень пригодятся», — приводит «Спорт День за Днем» слова Хомухи.

Также он предположил, как к Соболеву отнесутся петербургские трибуны.

«Это не первый случай, когда игрок переходит из «Спартака» в «Зенит». Если он будет помогать команде, а болельщики это заметят, то проблем быть не должно», — добавил экс-футболист сине-бело-голубых.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.