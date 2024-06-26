Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:11

Хомуха — о Жемалетдинове в ЦСКА: «Внутрикомандную конкуренцию он точно повысит»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

«Внутрикомандную конкуренцию в ЦСКА Жемалетдинов своим приходом точно повысит. А тот факт, что Рифат уже играл под руководством Николича — это только плюс. Доверие тренера вызывает дополнительный стимул у футболистов. Его отчасти недооценили в «Локомотиве», дали возможность уйти свободным агентом, поэтому думаю, что ему захочется показать себя в другой команде. В матчах против «Локомотива» реваншистские настроения точно будут иметь место», — приводит слова Хомухи Legalbet.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-o-zhemaletdinove-v-tcska-vnutrikomandnuyu/
Дмитрий Хомуха
Рифат Жемалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гладилин: «Станкович сам сделал себе имя, а Абаскаля просто завезли в «Спартак»

Баранник оценил работу «Зенита» в летнее трансферное окно