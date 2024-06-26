Хомуха — о Жемалетдинове в ЦСКА: «Внутрикомандную конкуренцию он точно повысит»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

«Внутрикомандную конкуренцию в ЦСКА Жемалетдинов своим приходом точно повысит. А тот факт, что Рифат уже играл под руководством Николича — это только плюс. Доверие тренера вызывает дополнительный стимул у футболистов. Его отчасти недооценили в «Локомотиве», дали возможность уйти свободным агентом, поэтому думаю, что ему захочется показать себя в другой команде. В матчах против «Локомотива» реваншистские настроения точно будут иметь место», — приводит слова Хомухи Legalbet.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.