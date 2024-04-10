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Сегодня, 19:58

Хомуха: «Сантос находится в «Зените» и обязан выполнять условия контракта»

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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе защитника петербургского клуба Дугласа Сантоса во «Фламенго».

«Одного желания футболиста мало для перехода в другую команду. Сантос находится в «Зените» и обязан выполнять условия контракта. Если «Фламенго» готов заплатить деньги за Сантоса, это одна история. Простые разговоры клуба о контракте с футболистом ни к чему хорошему не приведут«, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Ранее Сантос подтвердил интерес со стороны «Фламенго». Защитник «Зенита» признался, что бразильский клуб выходил на его агента с предложением о переходе. Футболист ответил отказом и намерен продолжать карьеру в Европе. Одно из основных желаний — снова сыграть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Сантос провел за «Зенит» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Дмитрий Хомуха
Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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