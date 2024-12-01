Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:23

Хомуха: «Вряд ли зимой ЦСКА получится приобрести кого-то стоящего»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможных трансферах ЦСКА этой зимой.

«Думаю, в ЦСКА и сами знают, какие позиции необходимо усилить. Но есть ли на это возможности? С кандидатами из-за рубежа провести сделки сложно. У армейцев с этим больше проблем, чем у частных российских клубов, которые не находятся под санкциями.

Если же брать российский рынок, то у ЦСКА нет таких денег. Если брать свободного агента, то они появляются только летом после сезона. Как был пример Кругового. Вряд ли зимой армейцам получится приобрести что-то стоящее. Маловероятно, что будут какие-то изменения. Точно не будет трансфера, который удивит болельщиков», — приводит слова Хомухи Legalbet.

ЦСКА после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ
Сегодня
Вчера
Неделя