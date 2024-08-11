Хомуха рассказал, что стало ключевым моментом в поражении ЦСКА от «Краснодара»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:1).

«Результат получился закономерным, потому что с такой самоотдачей, с которой играли хозяева, они заслуживали победу. А для ЦСКА ключевым моментом стала травма Роши. Вместо него вышел молодой игрок, который начал действовать с ошибками. Я не стал бы говорить, что «Краснодар» значительно слабее армейцев. Три неудачных матча, которые до этого провели «быки», говорили о том, что они приложат максимум усилий, чтобы победить», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.