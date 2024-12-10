Хомуха: «Николич боится играть более открыто, в тройку ЦСКА будет нереально попасть»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Среди всех московских команд ЦСКА набрал меньше всех очков. Это ниже ожиданий болельщиков. Команда, которая претендует на призовые места, должна играть в атакующий футбол. А играть с тремя центральными защитниками и не наполнять группу атаки, это сложно. Есть вопросы к Николичу. Тот же «Акрон» играет в атаку и обыгрывает «Зенит». Там не боятся играть в два центральных защитника. Получается, Николич боится играть более открыто.

ЦСКА будет сложно попасть в тройку, если ничего кардинально не изменится, особенно касается схемы. У команды защитники забили больше голов, чем нападающие. С такой игрой в тройку будет нереально попасть», — приводит слова Хомухи Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.