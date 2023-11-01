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Сегодня, 17:22

Хомуха считает, что форвард Кордоба из «Краснодара» мог бы усилить «Зенит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, нужен ли «Зениту» третий нападающий.

— Сергеев и Кассьерра конкурируют между собой. Это соперничество идет на пользу «Зениту». Они два равноценных футболиста, — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

— Нужен ли тогда третий нападающий «Зениту»? Ходят разговоры о Тюкавине в петербургском клубе.

— Кто реально мог бы усилить «Зенит», так это Кордоба из «Краснодара». Другие нападающие не сильнее тех, кто есть сейчас в «Зените».

«Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-sergeev-i-kass-erra-dva-ravnotsenny-h-igroka-no-kordoba-mog-by-usilit-zenit/
Джон Кордоба
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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