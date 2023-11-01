Хомуха считает, что форвард Кордоба из «Краснодара» мог бы усилить «Зенит»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, нужен ли «Зениту» третий нападающий.

— Сергеев и Кассьерра конкурируют между собой. Это соперничество идет на пользу «Зениту». Они два равноценных футболиста, — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

— Нужен ли тогда третий нападающий «Зениту»? Ходят разговоры о Тюкавине в петербургском клубе.

— Кто реально мог бы усилить «Зенит», так это Кордоба из «Краснодара». Другие нападающие не сильнее тех, кто есть сейчас в «Зените».

«Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков за 13 туров.